Réduire les ordures ménagères résiduelles : les pratiques qui marchent

Rob Hopkins est l’un des activistes écologistes anglo-saxons les plus influents dans le monde. Le réseau des villes en transition qu’il a initié a essaimé dans cinquante pays. Porté par l’urgence du changement de société qu’impose le changement ...

Améliorer la qualité de vie au travail ce n’est pas installer un babyfoot dans l’atelier ! Ce concept, apparu il y a quelques années, est bien plus complet, plus vaste et interroge nos modes de fonctionnement en profondeur. ...