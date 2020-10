Finances locales

Les communes nouvelles plus dépensières que les communes non fusionnées

Publié le 07/10/2020 • Par Fabian Meynand • dans : A la Une finances, Actu experts finances, France

©Danielle Bonardelle - Adobe Stock

En 2016 et en 2017, 517 communes nouvelles ont été créées, par la fusion de 1 760 communes. Tout comme pour l’intercommunalité, ces communes nouvelles ont parfois été pointées du doigt en ce qu’elles seraient plus dépensières que les communes non fusionnées alors même que l’on attend justement d’elles qu’elles soient plus vertueuses et plus à même de contenir leurs dépenses en mutualisant les moyens. Un procès face auquel les services de l’État ont récemment donné un éclairage nouveau et factuel.

