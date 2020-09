Relance européenne

«On ne sait pas comment les subventions européennes seront distribuées»

Publié le 30/09/2020 • Par Clémence Villedieu • dans : Actu experts finances, France

AFCCRE

Christophe Moreux , directeur du pôle territoires et cohésion à l’Association française du conseil des communes et régions d’Europe (AFCCRE) fait un point sur « Next génération EU », le plan de relance européen qui, d’une envergure financière historique, doit rapidement être distribué sur les territoires. Des points restent à éclaircir.

Ma Gazette Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée Europe

Finances publiques