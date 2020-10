« Répertorier dans le détail tous les sites de son territoire »

Géoréférencement, territoires concernés, écueils à éviter… Trois questions à Marc Kaszynski, fondateur du Lifti, laboratoire d’initiatives foncières et territoriales innovantes, pour bien répertorier les friches.

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

Cet entretien prolonge le dossier « Le front friches ouvert »

Comment entamer un inventaire sur son territoire ?

La première étape concerne le géoréférencement du site car les documents cadastraux risquent de ne plus coïncider avec son dernier usage. Il est ensuite nécessaire de décrire les unités foncières avec des données endogènes. On parle ici de l’unité parcellaire, de l’état environnemental.

Dans un second temps viennent les données contextuelles, celles permettant d’élaborer un projet de requalification et plus largement une stratégie territoriale.

Quelle est l’échelle territoriale la plus ...