Covid-19 : « retour 6 ans en arrière » pour les finances locales

25/09/2020

Après un an de répit, la dernière note de conjoncture de la Banque Postale montre des finances locales dégradées par la crise, résistantes, mais soumises à nombre d’incertitudes qui pourraient remettre en cause la pleine participation des collectivités au plan de relance. Ce nouveau mandat pourrait bien ressembler au précédent.

Comme un goût (amer) de déjà-vu. Après une année 2019 record à 39 milliards d’euros, l’épargne brute pourrait faire un plongeon de 18 % et retomber à 32,2 milliards, soit « presque l’équivalent du niveau de 2014 à cause de la crise sanitaire et économique » selon la dernière étude de conjoncture de la Banque Postale, présentée jeudi 24 septembre. Ce « retour de 6 ans en arrière » selon l’expression de Luc-Alain Vervisch, directeur des études de la Banque Postale, sera la marque d’une « fragilisation » des comptes locaux dès cette année mais aussi en 2021 et 2022, voire « pour la majeure partie du futur mandat pour certains départements ».

1 % de dépenses supplémentaires liées à la Covid-19

La crise sanitaire est bien sûr responsable de ce trou d’air. Elle est à l’origine d’un des deux points supplémentaires de hausse des dépenses de fonctionnement à prévoir en 2020. « Sans la crise, les collectivités auraient sans doute tenu leurs engagements de maîtrise des dépenses de + 1,2 % » remarque Luc-Alain Vervisch. La hausse très modérée de 1,1 % des dépenses des communes montrent qu’elles ont finalement été peu impactées par la crise dans leur ensemble, à l’exception notable des métropoles, des villes touristiques et de casinos.

Comme le cabinet Partenaires Finances Locales qui avait estimé le nombre potentiel de communes éligibles à la clause de sauvegarde à quelques milliers en juin dans nos colonnes, la Banque Postale pense que « les décisions prises en juillet garantissant une atténuation de pertes ne devrait bénéficier qu’à un nombre réduit de bénéficiaires ». En revanche, les dépenses des EPCI ont grimpé de 4,7 %, celles des régions de 4 % hors réforme de l’apprentissage et celles des départements de 2,5 %.

C’est souvent à ces niveaux de collectivités qu’ont eu lieu « les interventions en faveur des entreprises, des travailleurs indépendants, des associations, voire du financement complémentaire de certains services publics (transports) » explique la Banque Postale. Les collectivités risquent en revanche d’être impactées sur plusieurs années à cause notamment du décalage à l’année n+1 voire n+2 de versement de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE). Si le dispositif de soutien voté dans la loi de finances rectificative du 30 juillet n’est pas reconduit dans le PLF 2021, les comptes locaux pourraient alors être durablement affectés.

La crise de la Covid-19, s’est aussi fait sentir sur le poste des recettes. Elles reculent de 0,9 % (hors réforme de l’apprentissage) après un exercice 2019 à +2,7 %. Les recettes des communes résistent à +0,6 %, celles des EPCI s’améliorent de 1,4 % mais les ressources des départements reculent de 1,6 % et celles des régions de 2 % hors réforme de l’apprentissage.

Les investissements dévissent

Le rapport recettes-dépenses se dégradant de 10 points en intégrant les charges de la dette, les collectivités devraient moins investir en 2020 avec un recul de 5,8 % à 56,9 milliards d’euros, après un boom de +13 % sur la dernière année du mandat précédent. Ce recul était prévisible compte tenu du cycle des investissements du bloc communal sur un mandat. Toutefois, l’élection tardive des exécutifs locaux a donné « un coup de frein » supplémentaire à l’investissement selon Célia Doublet, directrice de marché à la Banque Postale Collectivités Locales. La crise sanitaire a également provoqué l’interruption des chantiers et une réorientation des crédits sur le soutien aux entreprises.

Mais décalage ne veut pas forcément dire annulation. Jusqu’à présent, les exécutifs locaux tiennent à leurs engagements. Pour financer les chantiers, ils se tournent davantage vers les financements externes (+ 4 points par rapport à 2019) comme les subventions et n’hésitent pas à se réendetter (+3 points). Ainsi, la Banque Postale anticipe une hausse de 1 milliard d’euros de l’endettement local et un besoin de financement de 17,5 milliards en 2020. Logiquement, la capacité de désendettement devrait augmenter d’un an passant de 4,5 ans à 5,5 ans.

Nuages noirs sur les finances locales

Pour autant, trop de nuages s’amoncellent sur les finances locales pour garantir le plein engagement des collectivités au plan de relance. Sans ordre d’importance, la Banque Postale note sur la liste des incertitudes la hausse des dépenses sociales déjà amorcée depuis quelques semaines dans les départements, alors que celle du RSA par exemple, n’avait pas significativement baissé quand le chômage opérait une décrue.

Cet effet cliquet pourrait obérer très rapidement les comptes départementaux, surtout si on observe la nouvelle structure du panier de ressources de ces exécutifs à partir du 1er janvier 2021. A cette date, ils perdront la taxe foncière sur la propriété bâtie au profit d’une TVA actuellement à la peine et qui le restera tant que la consommation ne redémarre pas. Cette réforme réduit de manière générale la fiscalité à pouvoir de taux que la baisse des impôts de production inscrite dans le PLF 2021 va encore accentuer.

A ces incertitudes s’ajoute une absence de réforme d’une péréquation devenue obsolète, la Banque Postale craint que les collectivités aient à faire face à un choix cornélien : soit privilégier la rénovation de l’existant –réseaux d’eau en fin de vie, gestion active du patrimoine, entretien des infrastructures notamment routières – soit inscrire ses investissements dans les priorités du plan de relance gouvernemental tourné vers la transition écologique.

Agir dans les deux directions suppose une visibilité que les collectivités n’ont plus d’autant qu’elles craignent à partir de 2022 d’être mises à contribution pour redresser un déficit public qui atteindrait 9 % du PIB selon les dernières estimations de Bercy.