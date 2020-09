Retrouvez l'essentiel de l'actualité du 19 au 25 septembre sur les thématiques qui concernent les ingénieurs et les techniciens des collectivités territoriales : environnement, déchets, transports...

Eaux troubles – Officiellement lancé en juin en Espagne, le programme City sentinel Covid-19 débarque en France. Comme l’explique Environnement magazine, cette offre de la compagnie Suez consiste à surveiller la quantité de coronavirus détectée dans les eaux usées. Ce dispositif permet ainsi de repérer l’émergence de nouveaux foyers de contamination puisque la présence du virus dans les eaux usées annonce deux à trois jours avant la circulation de celui-ci dans la population. Déployé dans les réseaux d’assainissement situés à l’aval de zones sensibles (Ehpad, groupes scolaires), ce programme vise à alerter les collectivités pour qu’elles mettent en place, ensuite, des mesures de protection renforcées [lire aussi notre article].

Le vent nous portera – France Energie Eolienne (FEE) a publié son Observatoire annuel de l’éolien pour l’année 2019. Cité par 20 Minutes, celui-ci présente un bilan chiffré positif avec une hausse (11%) du parc éolien par rapport à l’année précédente, portant ainsi sa capacité à 16,6 gigawatts grâce aux 8 000 éoliennes présentes sur tout le pays. La part de l’éolien atteint ainsi 6,3% de la production électrique française (+21% en un an). Selon FEE, la filière est aussi pourvoyeuse d’emplois avec, là aussi, une hausse de 11% pour atteindre 20 200 personnes employées dans ce secteur.

+ CLER – Alors que, comme le rappelle Actu Environnement, deux projets de décret pourraient fragiliser la filière de la méthanisation, le réseau CLER pour la transition énergétique tire la sonnette d’alarme. Dans un communiqué, il demande au gouvernement de retirer ces deux projets de décret et rappelle les atouts de la méthanisation pour atteindre le 100% renouvelable et la neutralité carbone en 2050. Le réseau regrette d’ailleurs l’absence de cette filière dans le plan de relance [lire aussi notre article].

Aides à la biodiversité – Dans un communiqué, le ministère de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales met en avant la dotation de biodiversité. Instauré dans la loi de finances pour 2020, ce programme, doté de 10 millions d’euros, permet de soutenir des réalisations consacrées à la protection de la faune, de la flore et des espaces naturels. Cette année, 1534 petites communes en ont bénéficié et ces crédits seront renouvelés l’an prochain.

C’est dans l’air – A la demande de la commission des finances du sénat, la Cour des comptes a publié cette semaine un rapport sur les politiques de lutte contre la qualité de l’air. Il ressort ainsi que les résultats déjà obtenus s’avèrent encore insuffisants. La Cour formule ainsi 12 recommandations concernant les transports, le résidentiel-tertiaire, l’industrie et l’agriculture ; le rapport ciblant en particulier trois polluants : ammoniac, oxyde de soufre et les particules fines. Et pour obtenir des résultats plus tangibles, la Cour recommande de renforcer les politiques publiques et surtout, de mieux les décliner localement.

After work – Après La Défense et l’agglomération Grand Paris Sud, le territoire de Plaine Commune a signé une charte d’engagement avec la RATP, la SNCF, Ile-de-France Mobilité, la CCI 93 et une quinzaine d’entreprises pour lisser les heures de pointe. Comme l’explique Ville Rail & Transports, le but est d’étaler les arrivées et les départs dans les entreprises concernées pour désengorger les transports en commun. 190 000 salariés officient à Plaine Commune dont la moitié emprunte les transports en commun. Cette opération vise à diminuer de 5 à 10% la fréquentation pendant les heures de pointe.

Roulez jeunesse – Comme le rapporte Ouest France, le conseil départemental de la Mayenne prête une cinquantaine de vélos à des collégiens volontaires pour qu’ils puissent se rendre quotidiennement dans leur établissement scolaire. L’opération « Au collège en biclou » vise à développer la pratique du vélo en milieu rural – où manque parfois l’offre de transports en commun -, à lutter contre le réchauffement climatique tout en proposant une solution bénéfique pour la santé.

Et aussi…

En Occitanie, Voies navigables de France propose aux riverains du Canal du midi d’accueillir des nichoirs [20 Minutes] ;

Pour lutter contre la prolifération des pigeons, la commune de Villefranche-de-Rouergue (Aveyron) va installer deux pigeonniers pour réguler leur population [France Bleu] ;

La ville de Lahti, en Finlande, récompense en titres de transport et bons d’achat ses habitants les plus éco-responsables [L’Info durable].