A la SNCF, l’écologie devient une arme concurrentielle

Mobilité

Avant l’ouverture des TER à la concurrence, la SNCF lance le programme Planeter, avec l’ambition de mieux organiser la circulation des 8 200 trains pour produire plus d’offre de transport régional et surtout, réduire les émissions de CO2 de 100 000 tonnes en cinq ans. En verdissant sa flotte, en revoyant ses process et en conquérant 10% de nouveaux voyageurs avec des prix très agressifs.

Mobilité - transports