France



« Il y a des priorités nouvelles, jamais celle des pauvres »

Publié le 24/09/2020 • Par Rouja Lazarova • dans : France

demiurge_100 / AdobeStock

La conférence traditionnelle de l’Uniopss sur la rentrée sociale était logiquement consacrée à la crise sanitaire et ses conséquences à court et moyen terme. Les représentants de l’organisation ont souligné la prise en compte tardive des personnels des secteurs social et médico-social. Ils se sont inquiétés de la fragilité du secteur associatif et du sort des plus démunis, particulièrement frappés par la crise, et dont le nombre va croissant. Mais qui ne semblent pas figurer parmi les priorités du gouvernement.

