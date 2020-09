Gérald Darmanin annonce la modernisation du système d’alerte à la population

Sécurité

Publié le 24/09/2020 • Par Mathilde Elie • dans : A la Une prévention-sécurité, Actu prévention sécurité, France

Lors de son déplacement à Rouen ce jeudi 24 septembre, le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin a annoncé la modernisation du système d’alerte à la population avec le déploiement de la technologie d’envoi de SMS géolocalisés et de la diffusion cellulaire, aussi appelée cell broadcast. Un dispositif qui permettra d'avertir les populations plus rapidement et précisément de la nature du danger et de la conduite à tenir.

« Une révolution dans l’alerte des populations. » A l’occasion de son déplacement à Rouen ce jeudi 24 septembre, un an après l’incendie de l’usine Lubrizol, le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin a annoncé le renforcement du système existant.

« Nous devons moderniser la façon dont nous renseignons la population. C’est pourquoi nous allons déployer sur l’ensemble du territoire et pour toutes les populations un système moderne à la fois de sms qui renseignera en temps réel des difficultés et des consignes à respecter, et un système de cell broadcast », a-t-il déclaré. Le dispositif devrait être mis en route dès l’année prochaine dans les zones les plus peuplées ou présentant un risque particulier, puis sur l’ensemble du territoire en 2022. Un budget de 50 millions d’euros y sera dédié.

Nous allons faire faire un grand pas à notre système d’alerte : le XXème siècle a vu le passage du tocsin à la sirène, le XXIème siècle sera celui du passage de la sirène au téléphone portable. pic.twitter.com/H5gXjVi9Yq — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) September 24, 2020

La diffusion cellulaire, ou cell broadcast est déjà très utilisée aux Etats-Unis, dans des pays d’Asie (Japon, Corée), en Amérique du sud et en Europe du Nord, comme l’expliquait à la Gazette Gilles Martin, spécialiste de la gestion de crise, il y a quelques mois : « L’alerte est envoyée via un canal technique. Elle prend la forme d’un message prioritaire qui s’affiche en plein écran sur les téléphones, même s’ils sont en veille ou verrouillés. Cela ne ressemble en rien à un SMS et on peut y ajouter un son. L’avantage est de pouvoir géolocaliser l’étendue de l’alerte qui passe via un canal qui n’est jamais engorgé. On peut établir un parallèle avec l’alerte enlèvement qui est bombardée en quelques minutes sur tous nos écrans. »

Cela ne nécessite aucune installation spécifique sur les téléphones et peut permettre d’assurer l’information en temps réel de la population. En parallèle, un plan de sensibilisation et d’information des populations sur ce nouvel outil et les conduites à tenir en cas de déclenchement du système national d’alerte sera mis en oeuvre.

Une annonce qui va dans le sens de la directive européenne du 14 novembre 2018 qui oblige les pays membres de l’Union européenne à se doter d’un dispositif capable d’alerter toutes les personnes sur le territoire d’un événement majeur, de façon numérique, d’ici 2022.

Cela ne signe pour autant pas l’abandon des équipements déjà existants, tels que les 2 000 sirènes déjà réparties sur le territoire, en cours de modernisation. Les réseaux sociaux, source importante d’information, continueront à être utilisés, ainsi que les alertes déclenchées par les communes.