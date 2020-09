CLSPD

Relance du partenariat local de sécurité : ce que demandent les maires

Publié le 29/09/2020 • Par Hervé Jouanneau • dans : A la Une prévention-sécurité, Actu experts prévention sécurité, France

Alphaspirit/Adobestock

La mission parlementaire pilotée par les députés Rémy Rebeyrotte et Stéphane Peu pour relancer les conseils locaux et intercommunaux de sécurité et de prévention de la délinquance a entamé ses premières auditions. Elle a notamment reçu plusieurs maires et représentants d'associations d'élus. La Gazette rapporte leurs témoignages et leurs propositions.

