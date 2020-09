1000 premiers jours de l’enfant : l’allongement du congé paternité adopté en attendant d’autres mesures

Petite enfance

Publié le 24/09/2020 • Par Michèle Foin • dans : France

Emmanuel Macron a annoncé le 23 septembre 2020 l’allongement du congé paternité à compter de juillet 2021. Une annonce qui devrait être suivie de plusieurs autres, dans la lignée des préconisations du rapport de la commission de Cyrulnik. Inventaire de celles qui pourraient concerner les collectivités locales.

« Nous allons porter le congé paternité à un mois, au sein duquel il y aura 7 jours obligatoires », a déclaré le chef de l’Etat mercredi 23 septembre 2020 au sortir du conseil des ministres. Une décision qui prendra effet en juillet 2021, si elle est votée dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale de 2021 (PLFSS). Elle constitue l’une des propositions phares du rapport de la commission des mille premiers jours de l’enfant, présidée par le neuropsychiatre Boris Cyrulnik. Il s’agit, selon les dires d’Emmanuel Macron, d’une première mesure. « On va compléter cette mesure avec beaucoup d’autres choses pour mieux former et accompagner les parents », a-t-il promis.

