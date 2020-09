Polipart : un outil numérique pour mieux connaître ses élus

Numérique

Publié le 24/09/2020 • Par Laura Fernandez Rodriguez • dans : France

Rapprocher les citoyens de leurs élus dans un contexte de défiance envers les institutions politiques : c’est l’ambition de l’association Polipart qui a lancé un site internet permettant de rendre accessibles les élus en ligne.

« Qui sont mes élus » ? C’est pour répondre à cette question, entre autres, qu’est née en 2019 l’association Polipart en France, tout comme était née l’initiative « They work for you » au Royaume-Uni.

Trouver, identifier, contacter

« En 2020, 16 373 communes n’ont pas de site web. 181 071 représentants élus ne sont pas accessibles en ligne », indique l’association Polipart sur son site. Le but de cette initiative est de permettre aux internautes de « trouver, identifier et contacter les élus simplement », et l’association se targue aujourd’hui de recenser 99,7% des élus. Un chiffre qui englobe quelque 34 698 maires, 96 présidents de départements, 13 présidents de régions, et 539 députés.

Le principe est simple : il suffit de saisir son adresse afin de pouvoir identifier les élus sur son territoire : que ce soit au conseil municipal, départemental, régional et à l’assemblée nationale. « Vous pouvez écrire à vos élus. Ils répondent aux sollicitations qu’ils reçoivent », explique même Brice Maydieu, fondateur de Polipart, au micro de France inter. Le site compile également les informations pratiques (horaires d’ouverture, coordonnées).

L’objectif est donc d’améliorer la relation entre administrés et élus grâce au numérique (attention toutefois à ne pas saturer les messageries de nos élus…).