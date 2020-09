Mathilde Icard, nouvelle présidente de l’Association des DRH des grandes collectivités

Réseau professionnel

Publié le 23/09/2020 • Par Romain Mazon • dans : France, Toute l'actu RH

Après deux mandats à la tête de l’association des DRH de grandes collectivités (ADRHGCT), Johan Theuret a passé la main, le 18 septembre. Mathilde Icard, DGS du Centre de Gestion de la Fonction Publique du Nord lui succède, accompagnée d’un bureau renouvelé.

Association et mouvement associatif

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

« Nous mobiliserons notre énergie pour préserver et renforcer l’identité de l’association : une association de professionnel.les, utile pour ses adhérent.es DRH et qui compte dans le débat public, attachée à l’intérêt général, aux services publics et à l’amélioration continue de la fonction RH. » Voilà la ligne fixée par Mathilde Icard, après son élection à la tête de l’association des DRH de grandes collectivités, vendredi 18 septembre.

Elle ne constitue pas une révolution ; plutôt la continuité de l’action menée par son prédécesseur, Johan Theuret. Notamment la volonté de peser sur, ou « éclairer le débat public ». Ainsi, rappelle le communiqué transmis par l’association, celle-ci a, ces trois dernières années, « soumis 16 contributions structurantes au gouvernement et aux parlementaires ...

[90% reste à lire] Article réservé aux abonnés Gazette des Communes E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Découvrez nos formules et accédez aux articles en illimité Je m’abonne

Cet article est en relation avec le dossier