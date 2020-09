Culture : le couple département-interco a encore des progrès à faire

Politiques culturelles

Publié le 24/09/2020 • Par Hélène Girard • dans : Actualité Culture, France

Les partenaires du projet de recherche Lucas ont livré le 22 septembre la première partie de leurs conclusions sur l’état de la coopération culturelle entre départements et intercos. Initié par la Fédération Arts vivants et départements (FADV), ce projet se poursuit jusqu’à la fin 2020 avec 4 départements engagés dans la production d’une culture de la collaboration, encore absente.

Lancé en juillet 2019 en marge du Festival d’Avignon, le projet de recherche Lucas sur la coopération culturelle entre départements et intercos fait désormais l’objet d’un « rapport intermédiaire » présenté le 22 septembre lors d’un webinaire organisé par la Fédération Arts vivants et départements (FADV), initiatrice de la démarche.

Le couple culturel départements-EPCI sous la loupe des universitaires

Coopération culturelle et culture de coopération

Lucas – acronyme de Laboratoire d’Usages culture(s) – Arts-Société – regroupe, outre Départements et arts vivants, le Bureau des Possibles et Villes et innovations. Il bénéficie de l’appui scientifique du Centre d’études politiques de l’Europe latine (CEPEL, Université de Montpellier) et de Sophiapol (Université de ...

