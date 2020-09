Coronavirus

Le Fonds national de prévention de la CNRACL tente d’aller à la rescousse du risque « Covid-19 »

Publié le 24/09/2020 • Par Solange de Fréminville • dans : A la Une RH, France, Toute l'actu RH

©Alliance - stock.adobe.com

Le dispositif créé début juillet par la CNRACL pour soutenir, via son Fonds national de prévention, collectivités et hôpitaux éprouvés par la crise sanitaire doit permettre la mise en place d’un soutien psychologique des agents et de mesures de prévention des risques. Financé à hauteur de huit millions d’euros, il peut être sollicité jusqu’en mars 2021. Problème : ses conditions restrictives.

Ma Gazette Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée Coronavirus

Santé