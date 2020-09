Les conseils des sénateurs à l’Agence nationale de la cohésion des territoires

Dans un rapport présenté en juillet dernier, et publié le 21 septembre, les sénateurs Josiane Costes et Charles Guené reviennent sur l'évolution de l'ingénierie dans les territoires, et sur le nouveau rôle de l'Agence nationale de la cohésion des territoires.

Présenté en juillet dernier, mais publié seulement maintenant, le rapport des sénateurs de la Haute-Marne, Charles Guené, et du Cantal, Josiane Costes, est le dernier d’une liste fournie, tant le sujet de l’ingénierie dans les territoires est un sujet de préoccupation des élus locaux, notamment ruraux.

Selon ce rapport sur l’ingénierie territoriale et l’Agence nationale de cohésion des territoires, « on peut estimer à 30 000 le nombre de communes ou intercommunalités qui n’ont toujours pas les moyens d’organiser leurs propres services d’ingénierie ».

La création de l’Agence nationale de cohésion des territoires par la loi du 22 juillet 2019, souhaitée par l’Association des maires de France, est la réponse apportée à cette préoccupation, mais « la création de l’ANCT ne doit pas se limiter à une réorganisation administrative et à la fusion de trois agences de l’État existantes, sans moyens supplémentaires, le Commissariat général à l’égalité des territoires (CGET), l’Agence du numérique et l’Établissement public de restructuration et d’aménagement des espaces commerciaux et artisanaux (EPARECA), mettent en garde les deux sénateurs. Si l’ANCT n’est qu’un « opérateur d’opérateurs », qui eux-mêmes continuent à fonctionner en silo, le dispositif risque de ne pas changer significativement la donne au niveau local ».

Une agence facilitatrice

Ils relèvent que « la logique verticale et descendante des appels à projet venant du haut fait que l’aide ne va pas à ceux qui en ont le plus besoin mais à ceux qui disposent déjà d’une capacité technique minimale pour constituer leurs dossiers. Tout l’enjeu de l’ANCT doit donc être de faciliter et d’accompagner l’émergence des projets locaux ».

Le rapport est donc l’occasion de donner une série de conseils aux dirigeants de l’Agence, effectivement créée depuis le 1er janvier 2020, pour répondre aux besoins, et non se substituer à l’offre déjà existante.

Il s’agit tout d’abord d’affirmer le rôle du préfet de département comme délégué territorial de l’Agence et interlocuteur unique pour les collectivités pour la mobilisation des moyens d’ingénierie publique de l’Etat et de ses opérateurs.

L’ANCT doit être un lieu de mutualisation des bonnes pratiques, et des ressources de l’ingénierie locale, qu’elle pourrait diffuser au travers d’une plateforme.

Partir du terrain

La doctrine d’action de l’Agence doit également être adaptée aux spécificités territoriales, qu’il s’agisse des échelons communaux, départementaux et de la nécessaire coordination avec les stratégies régionales, mais aussi des intercommunalités et des Pôles d’équilibre territoriaux et ruraux (PETR) qui, dans les territoires de faible densité, constituent la maille adéquate de gestation et de réalisation des projets. Il s’agit de prioriser une ingénierie sur mesure et d’écouter les besoins des territoires pour faire émerger les projets locaux, non d’affecter les crédits aux projets qui sont la déclinaison de programmes nationaux.

Enfin l’Agence doit être un outil de lutte contre les inégalités territoriales, et prioriser ses interventions vers les territoires qui en ont le plus besoin.

L’association France Urbaine, dans un communiqué du 23 septembre, a salué le rapport. « Les grandes villes, agglomérations et métropoles ont un rôle majeur à jouer dans ce cadre. Le partage et la mise à disposition de compétences doit permettre à chaque territoire – quelles que soient ses ressources – de formaliser un projet de territoire tout en renforçant ses liens avec les collectivités partenaires », juge-t-elle.