Jour de carence et complémentaire santé : les employeurs prennent position

Ressources humaines

Publié le 23/09/2020 • Par Claire Boulland • dans : A la une, A la Une RH, France, Toute l'actu RH

S'ils sont attachés au délai de carence pour les arrêts maladie hors période de crise, les employeurs territoriaux s'associent aux syndicats pour réclamer sa suspension durant cette période si particulière. Une "mesure de santé publique pour protéger les agents ainsi que les personnes accueillies dans les services publics locaux". Ils ont par ailleurs un avis très précis sur l'avenir de la protection sociale complémentaire.

Pour eux, il en va de la santé publique. Unanimes, les employeurs territoriaux et les organisations syndicales du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale (CSFPT) ont demandé, mercredi 23 septembre, la suspension du jour de carence durant la période de crise sanitaire liée à la Covid19.

« C’est avant tout dans un souci de préserver les agents asymptomatiques et leurs collègues d’une possible contamination que cette mesure est souhaitée par tous », justifient le collège employeurs et le collège des organisations syndicales.

Ils insistent : « Il s’agit aussi de préserver la santé des enfants, des familles et des personnes accueillies dans les différents services des collectivités. En effet, il apparait clairement que le jour de carence entraine ...