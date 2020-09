Les architectes d’Ile-de-France appellent à un plan de relance vraiment écologique

Bâtiment

Publié le 23/09/2020 • Par Delphine Gerbeau • dans : Actualité Club Techni.Cités, France

L'ordre des architectes d'Ile-de-France, présidé par Christine Leconte, alerte sur les besoins en ingénierie que va nécessiter la mise en œuvre du plan de relance gouvernemental, notamment sur le volet rénovation énergétique.

Christine Leconte, présidente de l’Ordre des architectes d’Ile-de-France, est revenue, lors de sa conférence de presse de rentrée, le 23 septembre, sur le plan de relance et son volet rénovation énergétique – 7,5 milliards sont prévus à la fois pour la rénovation des bâtiments publics, et des ménages.

Elle a largement insisté sur l’importance de l’ingénierie en amont du montage des projets, pour éviter une standardisation inefficace des chantiers. « Selon la période de construction du bâtiment, selon les matériaux utilisés, on n’utilisera pas les mêmes techniques de rénovation. De plus, il faut faire appel aux richesses des territoires, il faut retrouver un rapport entre construction et proximité, s’intéresser aux matériaux produits ...