Un déploiement de la 5G sous haute tension

Publié le 25/09/2020 • Par Alexandre Léchenet Laura Fernandez Rodriguez • dans : A la une, France

Les enchères pour l’attribution des fréquences de la 5G commenceront le 29 septembre. Cette technologie devrait désaturer les réseaux mobiles et préparer la massification des objets connectés. Mais des maires s’inquiètent des conséquences sanitaires et environnementales.

Aujourd’hui, environ 500 antennes permettent de tester la 5G et elles seront bientôt des milliers (voire l’infographie ci-dessous). Avec les enchères annoncées pour le 29 septembre, dont le prix de réserve est fixé à 70 millions d’euros par bloc de fréquences, l’exploitation commerciale de la 5G devrait démarrer avant la fin de l’année. Dans un premier temps, sur une bande de fréquence à 3,5 GHz, pour assurer un meilleur débit mobile et désaturer le réseau 4G, qui pourrait atteindre ses limites en 2022, selon la Fédération française des télécoms. Puis, dans deux ou trois ans, sur une bande à 26 GHz, pour « massifier » l’usage des objets connectés, avec des applications potentielles dans la logistique, la télémédecine, la mobilité et l’agriculture.

Plus de 60 élus réclament un moratoire

Mais ces enchères ne plaisent pas à tous : mi-septembre, des élus écologistes et de gauche ont réclamé, dans une tribune à 68 signataires parue dans « Le Journal du dimanche », un moratoire sur la 5G, sur des bases sanitaires comme environnementales, au moins jusqu’à l’été 2021. Une demande qui faisait partie du programme électoral de certains nouveaux maires.

Anne Vignot, maire écologiste de Besançon, dénonce une « gabegie insupportable » : « Nous avons déjà du mal à voir se déployer la 4G, arrêtons la course aveugle à la technologie ! » « La 5G va s’accompagner d’une hausse de la consommation d’énergie car l’explosion des usages est une condition nécessaire pour assurer la rentabilité de ...

