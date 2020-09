PrépaConcours

Publié le 23/09/2020

Ce sont toujours les effets de la crise sanitaire qui marquent l'actualité de ce mois d'août... Au-delà, on retiendra notamment le nouveau calendrier de la réforme de l'assurance-chômage et plusieurs études qui devraient intéresser les candidats aux concours.

Les thèmes qui font l’actualité française, en août

Parmi les sujets marquants, à l’échelle nationale, intéressant les candidats aux concours et examens

La loi du 30 juillet 2020 permettant d’offrir des chèques-vacances aux personnels des secteurs sanitaire et médico-social La loi du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 La loi du 11 août 2020 instaurant des mesures de sûreté à l’encontre des auteurs d’infractions terroristes, à l’issue de leur peine La loi organique du 10 août 2020 prorogeant le mandat des membres du Conseil économique, social et environnemental La pandémie Covid-19 bouleverse l’éducation comme jamais auparavant Les concessions autoroutières évaluées Les travailleurs à temps partiel Les novations de la rentrée scolaire 2020 Le nouveau calendrier de la réforme de l’assurance-chômage L’expérimentation de la cour criminelle départementale

Les thèmes qui font l’actualité européenne, en août

Parmi les sujets marquants à l’échelle européenne

Le processus de prise de décision au sein de l’Union européenne La politique européenne des transports Privacy Schield Les monarchies au sein de l’UE La Commission européenne va enregistrer l’initiative citoyenne européenne « Droit aux vaccins et aux traitements » Comment lutter contre la pénurie de médicaments ? De nouvelles règles pour les travailleurs détachés

Vos fiches de connaissances de l’actualité : morceaux choisis

Quelques extraits de vos »Questions d’actualité » (fiches à télécharger ci-dessous) pour vous donner envie de réviser… Que ne ferait-on pas pour vous motiver !

La loi du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020

Cette troisième loi de finances rectificative actualise les prévisions économiques pour 2020. Le taux de croissance est ainsi révisé à moins 11%…

La loi du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales

La loi du 30 juillet 2020 vise à mieux protéger les victimes de violences conjugales. Ele permet notamment la suspension du droit de visite et d’hébergement de l’enfant mineur au parent violent.

Cour départementale criminelle : l’expérimentation étendue

Un arrêté ministériel autorise l’extension de cette expérimentation dans six départements à compter du 1er août 2020. La cour criminelle départementale est compétente pour juger des personnes majeures accusées d’un crime puni de quinze ou vingt ans de réclusion…

Un niveau d’activité très altéré par la crise sanitaire

L’activité poursuit sa reprise : 9 % des salariés sont dans une entreprise dont l’activité est arrêtée ou a diminué de plus de moitié, après 13 % en juin, 27 % en mai et 45 % en avril. Seuls 1 % des salariés travaillent encore dans une entreprise dont l’activité est totalement arrêtée…

Report de la réforme de l’assurance-chômage

Un décret du 30 juillet 2020 prévoit le report au 1er janvier 2021 du second volet de la réforme de l’assurance chômage, et suspend les mesures déjà entrées en vigueur depuis le 1er novembre 2019…

Le réseau ferroviaire français

Selon les dernières données de l’autorité de régulation des transports, depuis fin 2015, les rénovations du réseau ferroviaire français ont réduit l’âge moyen des voies de 31 à 29 ans.

Les novations de la rentrée scolaire 2020-2021

La rentrée scolaire aura lieu pour tous les élèves le 1er septembre 2020, la prérentrée des enseignants étant fixée au 31 août. Elle s’inscrit aussi dans la continuité des réformes décidées en 2019 dans la loi pour une école de la confiance, et poursuit la mise en œuvre du nouveau baccalauréat.

Les nouvelles mesures face à la crise sanitaire

Le Premier ministre annonce que 19 nouveaux départements sont placés en « zone rouge ». Au total, 21 départements sont désormais classés en zone de circulation active du virus.

Les conséquences de la crise sanitaire sur l’éducation

Selon l’ONU, la Covid-19 a bouleversé l’éducation comme jamais auparavant. À la mi-juillet 2020, plus de 1 milliard d’élèves avaient été touchés par la fermeture des écoles dans plus de 160 pays…

Le numérique stimule l’innovation dans le secteur tertiaire

Entre 2016 et 2018, 41 % des sociétés de 10 salariés ou plus ont innové dans les secteurs marchands non agricoles, selon l’Insee. Elles ont plus souvent innové en procédés (33 %) qu’en produits (25 %)…

Le processus de prise de décision au sein de l’Union européenne :

Unanimité, majorité qualifiée… Différentes techniques sont utilisées par les institutions européennes pour adopter une décision…

Les monarchies de l’Union européenne

Au nombre de six, elles octroient à leur tête couronnée des pouvoirs limités, d’ordre symbolique et représentatif. Au fil des années, les monarchies ont évolué vers des modèles constitutionnels modernes, octroyant leurs pouvoirs au Premier ministre…

L’application du droit de l’Union européenne

La Commission nous livre son rapport sur le contrôle de l’application du droit de l’UE . L’application effective du droit de l’UE est importante, car elle garantit les droits et bénéfices qui en découlent, dont, à défaut, les citoyens seraient privés. Elle est aussi importante pour les entreprises…

Si vous n’aviez que trois informations à retenir du mois d’août Le PIB français chute de 13,8 % au 2e trimestre 2020.

Publication de la loi du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020.

La pandémie Covid-19 bouleverse l’éducation dans le monde comme jamais. auparavant.

