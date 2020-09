Fonction publique : le seuil des 6% de travailleurs handicapés bientôt atteint

Insertion

Publié le 23/09/2020 • Par Emeline Le Naour • dans : France, Toute l'actu RH

La part des travailleurs handicapés a atteint 5,83 % en 2019, selon le bilan du Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique. Des résultats particulièrement encourageants dans la territoriale qui ne tiennent cependant pas compte des conséquences de la crise sanitaire sur l’emploi et l’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap.

Chiffres-clés Depuis la création du FIPHFP en 2006, 246 170 agents en situation de handicap ont été recrutés dans la Fonction publique. Soit une progression de 58%

En 2019, le fonds à perçu 108,54 millions d’euros de contributions dont 33,04 millions d’euros proviennent de la fonction publique territoriale, 41,21 millions d’euros de la fonction publique hospitalière et 34,29 millions d’euros de la fonction publique d’État

En 2019, 1129 apprentis qui ont bénéficié des aides du fonds et 60% d’entre eux évoluent dans les collectivités territoriales.

En 2019, 86 conventions ont été signées par le Fiphfp dont 69 dans la territoriale contre 9 dans l’hospitalière et 8 dans la fonction publique d’Etat

Le palier des 6% se rapproche chaque année un peu plus. En 2019, la part des personnes en situation de handicap employées dans la Fonction publique continue de progresser avec un taux d’emploi de 5,83 % (5,58 % en emploi direct(1) ) selon le bilan annuel du Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP) présenté le 22 septembre 2020.

Près de 261 319 bénéficiaires de l’obligation d’emploi (BOE) sont employés dans les trois versants de la fonction publique soit 7 739 personnes de plus que l’année précédente. Et cette année encore, c’est la fonction publique territoriale qui caracole en tête avec un taux de 7,04 % (dont 6,7% en emploi direct) d’agents en situation de handicap. Ce qui représente 19 776 personnes de plus qu’en 2018 pour un total de 111 ...

