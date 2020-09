Santé : les collectivités veulent reprendre la main

Politiques publiques

Publié le 29/09/2020 • Par Catherine Maisonneuve • dans : Dossiers d'actualité, France

La première vague de la pandémie de Covid-19 a montré l’importance des élus locaux – et notamment des maires – dans la gestion de la crise sanitaire. Si la santé est une compétence de l’Etat, difficile de faire sans eux, surtout pour être au plus proche de la population.

Sélectionnez ce thème et créez votre newsletter personnalisée

«Je n’ose imaginer ce qui se serait passé sans l’hôpital de Remiremont ! » rembobine Marie-Jo Clément, la maire (SE) de Cornimont (3 200 hab., Vosges), où l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) a été l’un des premiers foyers de l’épidémie. Vingt-cinq décès. L’ancienne aide-soignante plaide avec une conviction réactivée pour le maintien des hôpitaux à portée de population. Il est vrai que l’on est dans la région Grand Est, touchée de plein fouet, où, au plus fort de la crise, le directeur général de l’agence régionale de santé (ARS) n’avait pas vu « de raison de remettre en cause » le plan de fermeture de lits et de suppression de postes au centre hospitalier universitaire de Nancy. Démis de ses fonctions le 8 avril, il a été le seul fusible administratif à ...

[90% reste à lire] Article réservé aux abonnés Gazette des Communes E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Découvrez nos formules et accédez aux articles en illimité Je m’abonne