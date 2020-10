Sur l’offre de soins, des maires prêts à en découdre

Ségur de la Santé

Publié le 01/10/2020 • Par Catherine Maisonneuve • dans : Dossiers d'actualité, France

Les petits hôpitaux publics continuent de subir des coups de boutoir sans que les maires soient en mesure de les en protéger. En revanche, les communes tentent de prendre la main sur les soins de premier recours.

Chiffres-clés 241 hôpitaux de proximité (ex-hôpitaux locaux) sont listés dans un arrêté du 27 mai 2019. Ce chiffre devrait plus que doubler d’ici à 2022. Comment ? Les élus craignent la dégradation de petits centres hospitaliers dont certains plateaux techniques seraient fermés. Les ordonnances révisant la carte hospitalière prévues par la loi « Buzyn » du 24 juillet 2019 se font attendre.

Avec la suppression de 244 postes sur 2 300, la fermeture de lits et de services, le centre hospitalier de Remiremont (7 700 hab., Vosges) est sous le coup d’un plan « de performance » de l’agence régionale de santé (ARS) Grand Est qui lie son sort à celui du centre hospitalier d’Epinal (31 700 hab.), dans le même département. Les deux établissements ont une direction commune. Objectif, résorber un déficit de plusieurs millions d’euros, quitte à créer une « concurrence » et à provoquer des dissensions entre médecins hospitaliers et élus des deux villes…

Le maire réélu de Remiremont, Jean Hingray (UDI), président « sans pouvoir de décision » du conseil de surveillance de l’hôpital, se bat inlassablement, en faisant valoir les particularités de son territoire rural et montagneux, avec ...

