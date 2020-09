Le management horizontal, ça motive!

Organisation

Le management horizontal et l’holacratie, qui ont le vent en poupe dans le privé, peinent à percer dans les collectivités. Eloignés de la culture de la FPT, ces modes d’organisation sont pourtant mobilisateurs pour les équipes.

Chiffres-clés 190 rôles ont été définis au Smav, plus ou moins complexes selon le profil de l’agent. Chacun est amené à accepter plusieurs rôles, dont la responsabilité est assumée en totalité.

Dans les bureaux de son équipe, David Guillaud, conseiller expert en dialogue social et en qualité de vie au travail à Suresnes (1 050 agents, 48 200 hab., Hauts-de-Seine), a affiché un tableau qui recense les projets en cours, à faire ou terminés. « Un avatar de l’agent y est associé, permettant de visualiser très rapidement qui fait quoi. Mon rôle est de répartir les projets, en m’appuyant sur la plus-value et les intérêts de chacun. Les agents les pilotent ensuite de A à Z et je joue, dans certains projets, un rôle d’exécutant », commente-t-il.

Un exemple du management qu’il a adopté il y a un an et demi, sous l’impulsion de l’élue chargée des ressources humaines, Béatrice de Lavalette, qui entend emmener la commune vers « le travail de demain », en encourageant le télétravail, le flex-office et un management beaucoup moins hiérarchique.

Aplanir la hiérarchie, voire la bannir comme le propose l’holacratie – l’une des formes les plus approfondies du management horizontal -, est une réflexion que peu de collectivités ont déjà menée. « Les élus et le DGS doivent accepter de déléguer leur pouvoir », avance Marie-Françoise Courtade, consultante en organisation. Et même lorsqu’ils y sont prêts, certains cadres craignent que leurs prérogatives leur échappent. « Les élus s’abritent souvent derrière une supposée résistance de l’administration », note Olivier-Ernest Jean-Marie, consultant en organisation.

Une responsabilité pleine et entière

Ce management, à mille lieues de la culture de la FTP, nécessite un temps d’adaptation. Le Smav (18 communes, 25 agents, 140 000 hab., Nord) s’est lancé dans l’holacratie il y a cinq ans. Faisant fi des grades, chaque agent est invité à la responsabilité pleine et entière de divers « rôles », selon ses compétences et appétences. Le DGS, François-Laurent Facquez, admet que deux ans en moyenne ont été nécessaires pour que les agents s’approprient ce mode de fonctionnement.

Technicien principal 1re classe, très attaché au principe de la hiérarchie, Christophe Benoit reconnaît avoir eu du mal à trouver son compte dans la nouvelle organisation du Smav. « Mais voyant que les collègues s’épanouissaient, je me suis davantage impliqué. J’ai dix-huit rôles contre quatre auparavant, suis plusieurs fois premier et second lien, j’apprécie les rapports directs avec le DGS ou les élus et je ne vais plus jamais au travail avec des semelles de plomb. »

« Naïvement, je pensais que chacun gagnerait en autonomie, ce qui est le cas de 80 % des agents. Mais certains ont profité de la disparition du lien de subordination et de l’autonomie laissée pour ne rien faire », reconnaît le DGS. La règle a donc évolué. Désormais, il assigne les rôles, sous sa casquette hiérarchique de DGS pour contrer les récalcitrants. Malgré tout, François-Laurent Facquez se félicite : « Ce management nous permet de nous adapter en permanence, d’aller vers l’excellence territoriale. »

Facteurs de réussite

A Suresnes, le management horizontal, qui ne va pas jusqu’à l’holacratie, a séduit une autre manager. Directrice du pôle « culture, sécurité, vie des quartiers et financements externes », Corinne Lefèvre a laissé ses 140 agents définir leurs modalités. Les formats de réunion, courts et très encadrés, ont été retravaillés. Les agents de la nouvelle médiathèque, quelle que soit leur catégorie, ont la responsabilité d’une collection et des acquisitions rattachées, sans besoin que le bon de commande soit contresigné.

« Les gens sont plus motivés, prennent des initiatives car ils savent qu’ils peuvent les proposer sans faire valider la décision par quatre ou cinq niveaux hiérarchiques », remarque-t-elle. Une agente a ainsi dispensé un webinaire à ses collègues sur la prise de parole en public, une autre a proposé de travailler sur le management par l’erreur à la médiathèque. « Un observateur note chaque semaine ce qui n’a pas fonctionné et des solutions sont recherchées collectivement », décrit Corinne Lefèvre.

Parmi les facteurs de réussite, la directrice de pôle note la taille réduite des équipes. Un point que confirme François-Laurent Facquez. « Le Rifssep [régime indemnitaire], qui est chez nous généreux, est aussi une façon de récompenser les missions remplies et la manière de servir », complète-t-il.

L’holacratie, qu’est-ce que c’est ? L’holacratie est une gouvernance sans lien de subordination qui s’appuie sur des cercles, du plus grand (l’organisation entière) aux plus petits (services, bureaux…), chacun ayant son autonomie et définissant ses modes de fonctionnement. La notion de chef de service disparaît, remplacée par un « premier lien », chargé de développer l’équipe, et un « second lien », représentant son cercle auprès des autres. Les tensions observées au niveau des missions de l’équipe ou de son fonctionnement opérationnel doivent conduire à la recherche de solutions, qui permettent à l’organisation de s’adapter constamment.

« Un mode opératoire qui permet de répartir l’autorité et le pouvoir » Olivier-Ernest Jean-Marie, consultant en organisation « Le modèle de l’holacratie dans les collectivités territoriales est à rapprocher de la réflexion sur la participation citoyenne et du partage du pouvoir entre les citoyens, les administratifs et les élus dans la gestion des affaires publiques. C’est un mode opératoire qui permet de répartir l’autorité et le pouvoir entre ces différentes populations. L’holacratie répond en effet à un besoin interne – en donnant de l’autonomie et des responsabilités aux agents, qui sont considérés comme les mieux à même de proposer des services correspondants aux attentes des habitants qu’ils côtoient sur le terrain – mais aussi externe, de progrès à mener dans les relations à la population. C’est une logique qui doit inclure toutes les parties prenantes, y compris par exemple les fournisseurs, en amenant de la transparence. Or les collectivités avancent souvent comme objection un modèle d’organisation unique, reposant sur un chef et des techniciens qui ont les compétences et qui font. »

