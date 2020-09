« La crise sanitaire ne doit pas être gérée de la même manière à Marseille qu’à Laval »

[Entretien] Crise sanitaire

Publié le 22/09/2020 • Par Isabelle Raynaud • dans : France

La Mayenne a connu dès juillet une recrudescence du nombre de cas de Covid-19 sur son territoire. Le président du conseil départemental, Olivier Richefou, défend aujourd'hui une réponse localisée pour faire face à la pandémie.



De plus en plus de départements sont classés en zone de circulation active du virus. Ce n’est plus le cas de la Mayenne. Comment avez-vous fait pour reprendre le contrôle ?

Si on s’en est sorti, c’est qu’on a décidé, avec M. le préfet, de faire ce qu’est en train de faire le président de la République : la décision doit être prise par les acteurs locaux – le duo formé par le préfet et les élus locaux, avec au premier rang sur de tels sujets, le président du conseil départemental, notamment parce qu’il y a la dimension Ehpad et services à domicile qui est très importante. L’Agence régionale de santé (ARS) doit rester un conseil d’experts.



Nous avons mis en place des mesures proportionnées : bien sûr, tester – certains ont ...