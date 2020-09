Etude « La Gazette » - Mutame

Publié le 29/09/2020 • Par Maud Parnaudeau • dans : A la Une RH, France, Toute l'actu RH

A l’aune de la pandémie, les dispositions de la loi de transformation de la fonction publique du 6 août 2019 semblent donner globalement satisfaction aux agents. C’est ce qui ressort des résultats de l’enquête réalisée pour « La Gazette » et Mutame cet été.

Chiffres-clés 18 % des agents ne voient pas de quoi on parle lorsque l’on évoque la loi de transformation de la fonction publique. Parmi ceux-ci, 30 % exercent dans le secteur médicosocial, 27 % relèvent de la filière technique et 26 % appartiennent à la catégorie C.

C’est peut-être l’enseignement le plus étonnant de l’enquête menée pour « La Gazette » et Mutame auprès des territoriaux en juin et juillet derniers : lorsque l’on évoque avec eux la loi de transformation de la fonction publique du 6 août 2019, près d’un agent sur cinq (18 %) ne voit pas de quoi on parle.

Un an après son adoption, ils sont la moitié (51 %) à en avoir juste entendu parler et, tout de même, 31 % à savoir précisément de quoi il s’agit. Une méconnaissance qui ne les empêche pas d’en approuver globalement le contenu.

Ainsi, la quasi-totalité des mesures listées dans le questionnaire remporte l’adhésion, si l’on excepte l’ouverture des postes de direction aux contractuels (53 % des agents y sont défavorables). Mais la proportion de répondants de la catégorie A (55 %) peut expliquer cette réserve. Environ un agent sur cinq se dit défavorable à la mise en place d’un dispositif de rupture conventionnelle, et à la simplification de l’organisation et du fonctionnement des instances médicales. Pour le reste, le niveau d’adhésion oscille entre 94 et 99 %.

Les impacts du confinement

La crise sanitaire n’est sûrement pas étrangère au regard positif que les agents portent sur la loi ...

Références Méthode : étude réalisée en ligne pour « La Gazette » et Mutame du 5 juin au 17 juillet 2020 auprès de 1 141 agents de la fonction publique territoriale et produite par Infopro Digital études (etudes@infopro-digital.com).

