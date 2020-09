Contractuels, titulaires : une coexistence à mieux organiser

Rapport Cour des comptes

Publié le 22/09/2020 • Par Claire Boulland • dans : A la Une RH, Actu Emploi, France, Toute l'actu RH

Alors-même que la réforme de la fonction publique a justifié l'élargissement du recours aux contractuels par des "besoins d’ajustements et de flexibilité”, l’enquête de la Cour des comptes, publiée mardi 22 septembre, pointe une "convergence croissante" de leur gestion avec celle des fonctionnaires. Tendant finalement à "une rigidification progressive" de leur régime.

Avec son rapport sur « les agents contractuels dans la fonction publique » publié mardi 22 septembre, la Cour des comptes pourrait bien parvenir à estomper les craintes sur le devenir du statut de fonctionnaires… Du moins pour un temps.

Selon ses projections, la proportion des agents contractuels de la FPT pourrait bien baisser à 16 % en 2027. Et ce, malgré les différentes mesures de la loi de Transformation de la fonction publique élargissant leur recours.

Car si leur part actuelle est sensiblement plus élevée que la moyenne observée dans l’ensemble de la fonction publique (16,9 % des ETP), les effectifs de fonctionnaires ont progressé sensiblement plus vite que ceux des agents contractuels pendant les dix dernières ...

