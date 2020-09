40 propositions pour amplifier la rénovation globale des bâtiments

Bâtiment

Publié le 22/09/2020 • Par Delphine Gerbeau • dans : France

Comment accélérer le renouveau urbain et la rénovation environnementale des bâtiments ? C'est à cette question que répond le rapport remis à la ministre du logement Emmanuelle Wargon le 21 septembre, par le président du Plan bâtiment durable Philippe Pelletier et Franck Hovorka, président de la Rics. Décryptage.

Bâtiment et travaux publics (BTP)

La rénovation énergétique des bâtiments constitue l’un des grands axes du plan de relance, avec 7,5 milliards fléchés. Mais les financements ne seront pas suffisants pour accélérer le renouveau urbain du parc de logements. Philippe Pelletier, président du Plan bâtiment durable, et Franck Hovorka, président de la Rics, ont présenté le 21 septembre le rapport qui leur avait été commandé sur le sujet le 23 juin dernier par Julien Denormandie, qui était alors ministre du Logement.

Un rapport d’étape avait été remis fin juillet pour nourrir les propositions du plan de relance, et la version achevée, intitulée « Renouveau urbain et Rénovation environnementale des bâtiments : amplifier et accélérer » se divise en quatre parties. Le sujet dépasse désormais la ...