Fusion Veolia-Suez : « on y perdra forcément »

Publié le 22/09/2020 • Par Arnaud Garrigues • dans : actus experts technique, France

Pour Olivier Paz, maire de Merville-Franceville et président de la CC Normandie Cabourg Pays d'Auge, le projet de fusion entre Veolia et Suez est une mauvaise nouvelle pour les collectivités, car il affaiblirait l'un des deux principaux leaders de ces marchés clés. En découlerait une moins grande concurrence qui se traduirait dans la qualité et le prix des réponses à leurs marchés publics.

