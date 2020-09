Finances locales et Covid : comment reconstruire une stratégie de mandat

Evenement

Publié le 22/09/2020 • Par Cédric Néau • dans : A la Une finances, Actualité Club finances, France

Pour son premier webinaire, le Club Finances de la Gazette des communes, en partenariat avec les Caisses d’Epargne et KPMG, s’est penché sur les finances locales, leur trajectoire après la crise sanitaire et la stratégie financière à lancer pour sauver le nouveau mandat municipal. Un débat à revivre ici.

Chiffres-clés Voir le webinaire du 18 septembre : "Quelles finances publiques locales suite à la crise Covid-19?"

De 750 millions à 18 milliards d’euros, les estimations des pertes de ressources des collectivités liées à la crise de la Covid-19 sont encore très floues. Chacun fait ses comptes de son côté, mais tous s’accordent à dire qu’il est encore impossible de connaître précisément l’impact de la crise sur les comptes locaux avant la fin de l’année, alors que les effets de la première vague vont probablement se faire sur au moins deux ans, et que tous les exécutifs locaux s’apprêtent à affronter une seconde vague.

Ces incertitudes laissent-elles présager un nouveau « mandatum horribilis », malgré le soutien de l’Etat et la restauration depuis l’an dernier de marges de manœuvre financières pour la majorité des collectivités.

Webinaire pédagogique

Pour tenter d’y voir plus clair dans les différentes mesures de soutien votées dans les trois lois de finances rectificatives, entrevoir les marges de manœuvre possibles dans un contexte si flou et initier des stratégies innovantes de gestion de la contrainte, le webinaire du 18 septembre a réuni trois experts reconnus dans leurs domaines : Audrey Bourdoncle, responsable centre d’affaires collectivités, logement social, SEM à la caisse d’Epargne Loire Centre, Pierre Breteau, associé et directeur chez KPMG et Olivier Nys, tout nouveau DGS de la ville et métropole de Montpellier.

Les réponses sont à écouter en cliquant ici.