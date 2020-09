Relance : les prêts livret A se refont une beauté

Accueil

Publié le 22/09/2020 • Par Clémence Villedieu • dans : A la une, A la Une finances, Actu experts finances, France

©philippe Devanne - Adobe Stock

Les investissements liés à la transition écologique et énergétique, la santé et le tourisme vont bénéficier d’une offre de prêts de la Caisse des Dépôts rajeunie. La baisse des marges et les assouplissements des règles de quotités devraient donner au livret A une nouvelle attractivité auprès des collectivités.

