Marlène Schiappa ouvrira les Etats-généraux de la sécurité locale du 17 novembre à Paris

Evénement Gazette

Publié le 21/09/2020 • Par Hervé Jouanneau • dans : A la Une prévention-sécurité, Actu prévention sécurité, France

Nouvelle stratégie nationale de prévention de la délinquance, lutte contre les séparatismes, continuum de sécurité... La Gazette des communes organise le 17 novembre prochain à Paris la cinquième édition des Etats-généraux de la sécurité locale en présence de la ministre déléguée auprès du ministre de l'Intérieur, en charge de la citoyenneté, Marlène Schiappa, et des principales figures de la sécurité locale. Prenez connaissance du programme et inscrivez-vous en ligne !

Nouvelle stratégie nationale de prévention de la délinquance, lutte contre les séparatismes, continuum de sécurité, relance des CLSPD, protection des données personnelles… L’actualité des professionnels de la sécurité de ces prochains mois s’annonce chargée pour les collectivités et leurs partenaires.

Avec le soutien du Forum français pour la sécurité urbaine (FFSU), la Gazette des communes et son Club Prévention Sécurité vous donnent rendez-vous le mardi 17 novembre à Paris, pour profiter de décryptages et participer aux échanges. Inscrivez-vous dès maintenant sur le site web de l’événement !

Au programme :

Sécurité et crise sanitaire : les leçons à tirer,

Prévention de la délinquance : les priorités de la nouvelle stratégie,

Séparatismes : quel rôle pour les maires ?

Continuum de sécurité et police municipale : un rapport, une proposition de loi et après ?

Nouvelles technologies : comment protéger les données ?

CLSPD : la relance annoncée du partenariat local

Cette 5ème édition des Etats-généraux accueillera la ministre déléguée auprès du ministre de l’Intérieur en charge de la citoyenneté, Marlène Schiappa, qui pilote la nouvelle stratégie nationale de prévention de la délinquance ainsi que le projet de loi sur les séparatismes, le nouveau secrétaire général du Comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation (SG-CIPDR, sous réserve), le député Rémy Rebeyrotte, qui dirige une mission parlementaire sur la relance des CLSPD, la députée Alice Thourot, co-auteure avec Jean-Michel Fauvergue du rapport parlementaire sur le continuum de sécurité et d’une proposition de loi vers une sécurité globale, le responsable de l’expertise technologique à la CNIL, Armand Heslot, ainsi que de nombreux élus locaux, dont Roger Vicot, maire de Lomme, président du FFSU et Gaël Perdriau, maire de Saint-Etienne et vice-président de la commission sécurité à France urbaine. Sont également attendus des coordonnateurs prévention-sécurité, des policiers municipaux, des professionnels des collectivités…

Notre juriste, Géraldine Bovi-Hosy, intervenante au CNFPT, viendra présenter une synthèse des principaux textes officiels à retenir cette année.

Plusieurs bonnes pratiques de terrain seront également représentées, notamment les villes lauréates du Prix prévention de la délinquance (thématiques : coproduction de sécurité, lien police-population, violences discriminatoires) et d’autres ayant mis en place des applis numériques de tranquillité publique.