Péréquation : une réforme attendue pour calmer le jeu

Finances locales

Publié le 21/09/2020 • Par Pascale Tessier • dans : A la Une finances, Actu experts finances, Dossiers d'actualité, France

Selon les territoriaux, la péréquation ne réduit pas les inégalités. Conscients du courage politique nécessaire pour réformer, ils plébiscitent l’étude de cas plutôt que les algorithmes et réclament une plus grande autonomie.

LES TERRITORIAUX IMAGINENT LE MONDE D’APRÈS. Urbanisme, changement climatique, finances, fonction publique, management, mobilité, numérique… A quoi doit ressembler le monde post-Covid-19 dans les territoires ? « La Gazette » donne la parole à ses lecteurs en recueillant leur expertise pour mieux construire l’avenir.

La péréquation n’a plus besoin d’être en débat, les collectivités y sont désormais toutes favorables. Mais, derrière ce consensus de façade, l’unité vole en éclats dès que sont abordés les modes de calcul, car là où les unes jugent le périmètre trop restreint, d’autres mettent en garde contre une ponction trop lourde qui réduirait l’attractivité et les recettes à partager. ­D’autant que le sujet est ­complexe pour des élus qui admettent mal de recevoir d’une main et de donner ...

