Dans le Morbihan, un dispositif qui favorise l’inclusion numérique et fédère les acteurs

Social

Publié le 29/09/2020 • Par Frédéric Ville • dans : France, Innovations et Territoires

Pour repérer puis former les personnes exclues du numérique, le Morbihan a initié une plateforme partagée.

Entre 2018 et mars 2020, le conseil départemental du Morbihan a créé un réseau de 240 structures qui a accueilli 2 000 personnes en difficultés numériques pour les familiariser à ces usages au moyen de la plateforme « lesbonsclics.fr ». Et ce, sans compter les personnes testées oralement par les structures.

L’initiative est née en 2016 d’une conjonction d’intérêts. D’un côté, Pôle emploi, la caisse d’allocations familiales (CAF), la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM), la Mutualité sociale agricole, l’Union départementale des centres communaux d’action sociale (CCAS) et le département, qui s’interrogent sur l’accès aux droits et l’exclusion numérique. De l’autre côté, l’association Emmaüs Connect et sa filiale WeTechCare, à la recherche d’une vitrine départementale pour ses ...

