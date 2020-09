Accueil

Des parcelles-tests où les aspirants paysans se font la main avant de se lancer

Publié le 30/09/2020

Mobilisées pour protéger du foncier agricole et développer des circuits courts, les collectivités initient ou soutiennent des projets d’espaces-tests agricoles. Environ une cinquantaine en France, ces espaces-tests accueillent des candidats en reconversion biologique qui souhaitent éprouver un projet d’installation. Grâce à l’attribution d’une parcelle, le prêt de matériel et l’aide de professionnels, les agriculteurs se confrontent sans frais à l’autonomie et au quotidien d’une exploitation.

