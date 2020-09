Lutte contre l’illectronisme : des moyens insuffisants, selon le Sénat

Numérique

Publié le 21/09/2020

Dans un rapport adopté jeudi 17 septembre, la mission d’information dédiée à la lutte contre l’illectronisme et pour l’inclusion numérique du Sénat a formulé 45 propositions et appelé à une mobilisation des territoires pour « la réussite de la politique publique d’inclusion numérique ».

« Quelle que soit sa forme, l’exclusion numérique constitue un handicap majeur dans une société toujours plus numérisée. L’accélération de cette évolution avec le confinement et le développement du télétravail rendent encore plus urgente l’inclusion numérique du plus grand nombre », a souligné le rapporteur Raymond Vall (RDSE, Gers) de la mission d’information du Sénat sur l’inclusion numérique.

Fournir un mode d’emploi du numérique

Ce commentaire accompagnait un rapport adopté jeudi 17 septembre par la mission d’information dédiée à la lutte contre l’illectronisme et pour l’inclusion numérique du Sénat, qui a formulé 45 propositions, à l’issue d’un constat sans appel : « Une tablette magique ne suffit pas à effacer la fracture numérique (…) La priorité a longtemps été la couverture numérique du territoire, et non la maîtrise des usages par les personnes. Pourtant, de nombreux rapports ont souligné l’urgence de fournir à chacun un mode d’emploi du numérique », tacle ainsi le rapport, qui dresse un sévère bilan des politiques publiques menées jusqu’à présent tout en pointant l’insuffisance des moyens alloués par l’Etat.

Une remarque aussi valable pour les 250 millions dédiés dans le plan de relance à l’inclusion numérique, pourtant présentés comme un « effort historique » de ce gouvernement ; la mission d’information estime, elle, que ce chiffre devrait grimper à 500 millions d’euros par an pour être à la hauteur des ambitions et pouvoir accompagner l’ensemble des personnes concernées vers l’autonomie numérique.

Structurer l’offre de médiation numérique

Ces fonds supplémentaires pourraient être alloués à un fonds de lutte contre l’exclusion numérique, avec pour objectif de le doter d’un milliard d’euros d’ici 2022, « afin de couvrir la totalité du territoire en “Pass numérique” » et de mobiliser les territoires, notamment via la montée en puissance du modèle des Hubs France Connectée.

Car tous les dispositifs existants ne sont pas encore déployés sur l’intégralité du territoire. « Cette politique d’inclusion numérique a une dimension territoriale essentielle : le secrétaire d’État a admis lors de son audition que l’État était tout simplement dans l’incapacité de la déployer sans les collectivités locales. Or, 32 départements manquent encore à l’appel. L’enjeu est donc celui de l’accélération et de l’amplification, pour une diffusion territoriale complète, de ce qui a été fait jusqu’à présent », pointe d’ailleurs le président Jean-Louis Mizzon (UC, Moselle).

Dans une interview accordée à la Gazette la semaine dernière, le secrétaire d’Etat à la transition numérique, Cédric O, a d’ailleurs appelé à la coconstruction de cette politique publique avec les collectivités locales.

Un indice de fragilité numérique pour cibler les publics Afin de mieux cibler les publics, le rapport plaide pour mieux cartographier les zones d’exclusion numérique ; il est à noter que sur ce sujet, la Mednum propose gratuitement un kit d’évaluation de l’indice de fragilité numérique d’un territoire à destination des collectivités locales.

Enfin, pour lutter contre « l’exclusion par le coût, angle mort de la Stratégie nationale pour un numérique inclusif, la Stratégie nationale doit être complétée par un volet d’inclusion au numérique des personnes à faibles revenus. ». Un dispositif de « chèque-équipement, destiné à la location ou à l’achat d’un équipement de préférence reconditionné pour les ménages à bas revenus pourrait être expérimenté », plaide la mission d’information, qui imagine que « la remise du chèque pourrait être conditionnée à la participation à une formation financée par le pass ».

Alerte sur l’accessibilité des sites en ligne « L’accessibilité des sites en ligne pour les personnes en situation de handicap demeure un objectif alors que la loi de 2005 voulait voir disparaître cet obstacle en 2011 ! Si l’objectif est de rendre 80 % des sites accessibles, seuls 13 % le sont actuellement. Le recours à la notion de « charge disproportionnée » offre une échappatoire à ceux qui ne veulent pas jouer le jeu », fustige le rapport, qui plaide pour passer d’une logique « 100 % dématérialisation » à une logique « 100 % accessible » pour les sites publics en ligne.

Références Rapport d'information « L'illectronisme ne disparaîtra pas d'un coup de tablette magique ! », (version provisoire, 223 pages) de la mission d'information sur la lutte contre l'illectronisme du Sénat.