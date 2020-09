Accueil

Le rapport Cattelot veut revoir la gouvernance des forêts

Publié le 21/09/2020 • Par Sylvie Luneau • dans : France

Fncofor

Alors que la forêt souffre de trois ans de sécheresse consécutive, la députée LREM du Nord, Anne-Laure Cattelot a remis le 17 septembre son rapport sur la forêt et la filière bois. Il préconise notamment de donner plus de place aux collectivités locales dans la gouvernance, de créer un ministère de la Forêt et une Agence nationale des forêts. La balle est désormais dans le camp des ministères de l’Agriculture et de l’Ecologie.

