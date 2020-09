« L’urgence sociale dans les banlieues doit être entendue dans le plan de relance »

Elu le 16 septembre à la tête de l’association des maires Ville et banlieue, Thierry Falconnet est maire de Chenôve (Côte d’Or) depuis septembre 2015. Il est par ailleurs vice-président de Dijon – Métropole en charge du renouvellement urbain, des transports et des mobilités.

Agé de 56 ans, cet élu bourguignon a débuté sa carrière en qualité d’enseignant en histoire géographie en lycée professionnel. Il est aujourd’hui inspecteur de l’Education Nationale dans le second degré. Il répond à la Gazette sur la feuille de route qu’il entend suivre au titre de son mandat à Ville et banlieue.