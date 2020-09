Accueil

Actualité

Actualité France

France Loi Autonomie : Brigitte Bourguignon lance une ultime concertation

Grand âge

Loi Autonomie : Brigitte Bourguignon lance une ultime concertation

Publié le 18/09/2020 • Par Mariette Kammerer • dans : France

lettas / AdobeStock

A quoi ressemblera la 5è branche "autonomie" prévue par la loi du 7 août 2020 ? Comment sera-t-elle gouvernée et financée ? Alors que la ministre déléguée en charge de l'autonomie annonce un nouveau round de discussions, le rapport Vachey, remis le 14 septembre, donne des pistes de gouvernance et de financement de ce nouveau risque. Mais les acteurs s'impatientent et désespèrent d'avoir une Loi Grand-âge et autonomie d'ici la fin de l'année.

Ma Gazette Sélectionnez ce thème et créez votre newsletter personnalisée Grand âge