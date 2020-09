Ecoles et crèches : de nouvelles directives pour le port du masque et le traçage des cas contacts

Coronavirus

Publié le 18/09/2020 • Par Michèle Foin • dans : France

Lors de sa conférence de presse du 17 septembre 2020, le ministre de la santé a annoncé de nouvelles consignes pour les écoles et les crèches, afin d’éviter de confiner un nombre grandissant d’enfants et de professionnels au vu de la reprise de l’épidémie. Un protocole sanitaire allégé pour les écoles et les crèches devrait paraître dans les prochains jours.

Avec la multiplication des cas de Covid positifs en France, qui affiche l’un des taux d’incidence les plus élevés d’Europe avec 84 cas positifs pour 100 000 habitants, contre 16 fin juillet, les fermetures de classes et de crèches se sont multipliées depuis la rentrée scolaire. Le 16 septembre, invité sur LCI, Jean-Michel Blanquer, ministre de l’éducation nationale, annonçait que 81 établissements et un peu plus de 2 100 classes étaient fermés. Certes cela ne concerne que « 0,13% » des établissements, mais le nombre de classes est près de dix fois plus élevé que celui annoncé le 7 septembre…

Saisine en urgence

Or selon la définition de « personne contact à risque » de Santé publique France en date du 7 mai 2020, les professionnels exerçant dans les crèches, et les écoles maternelles et élémentaires sont de fait considérés comme des personnes « contact à risque » dès le 1er cas confirmé parmi les enfants, le port du masque pour les enfants de moins de 11 ans n’étant pas à ce stade recommandé.

« Au regard de l’accélération de la circulation du virus, cette situation est de nature à engendrer la fermeture de nombreuses crèches, classes et écoles », s’inquiète la Direction générale de la santé (DGS). Elle a donc saisi en urgence le Haut conseil de santé publique (HCSP) le 15 septembre 2020 en lui demandant de se prononcer sur les « contacts à risque » en milieu scolaire, en cas de port d’un masque grand public répondant aux normes Afnor, ainsi que sur la stratégie de « contact-tracing » en présence d’enfants de moins de 11 ans.

Les enfants peu à risque

Dans son avis du 17 septembre, le HCSP estime que « les enfants jeunes sont peu à risque de forme grave et peu actifs dans la chaîne de transmission du SARS-CoV2 ». Le risque de transmission existe principalement « d’adulte à adulte et d’adulte à enfant ». C’est surtout au sein de la famille ou lors de regroupement sociaux à forte densité de personnes, en dehors des établissements scolaires, que les transmissions surviennent, expliquent les experts.

Un masque aux normes Afnor

Par conséquent, le HCSP recommande qu’au contact des élèves et des jeunes enfants, les professionnels portent systématiquement un masque répondant aux spécifications de la catégorie 1 de l’Afnor, ou des masques médicaux, et que les enfants de plus de 11 ans portent également ce type de masque. Les masques grand public lavables et réutilisables qui répondent à ces normes « garantissent un niveau de performance de filtration équivalent aux masques à usage médical », insiste le HCSP, y compris « ceux fournis par l’Education nationale ». Ils viennent ainsi répondre à une polémique concernant la qualité des masques fournis aux enseignants, que certaines agences régionales de santé (ARS) ne considéraient pas suffisamment protecteurs lorsque les élèves ne portent pas de masque.

Alléger le traçage des cas contact

Le traçage des cas contacts (contact-tracing) doit être enclenché lorsque trois enfants de fratries différentes sont positifs covid-19 dans la même classe, ou lorsqu’un adulte encadrant est testé positif, qu’il soit symptomatique ou non :

s’il était en interaction rapprochée ou fréquente avec l’enfant,

ET qu’il ne portait pas de masque grand public de catégorie 1 ou de masque à usage médical.

Si l’adulte testé positif portait au contraire un masque de catégorie 1 ou à usage médical, il n’y a pas lieu de réaliser un « contact-tracing » chez les enfants entre 0 et 11 ans.

Au collège et au lycée, le HSCP recommande de ne tracer les contacts que si l’adulte ou l’enfant testés positifs ne portaient pas de masque, ou si 3 enfants sont covid positifs dans la classe.

Pas de test au retour d’éviction

Le HCSP recommande d’autoriser le retour d’un enfant testé positif Covid-19 après une éviction de 7 jours et l’arrêt des signes s’il était symptomatique. Si les signes cliniques évoquent une banale infection habituelle automno-hivernale, qui ne nécessite pas de test virologique diagnostique, l’enfant peut revenir à la disparition de ces signes. Dans tous les cas le HCSP recommande de ne pas prescrire de test PCR au retour de l’enfant.

Un masque en crèche, même devant les enfants

Sur la base de cet avis, et pour limiter la transmission du virus des adultes vers les enfants, Olivier Véran a donc annoncé le port du masque obligatoire à la maternelle et en crèche, y compris en présence des enfants, contrairement à ce qui se pratiquait jusqu’alors.

Ces nouvelles recommandations « vont permettre d’assouplir le protocole sanitaire dans les écoles et dans les crèches », a-t-il ajouté. Concrètement, un élève positif dans une classe ou une section de crèche ne devrait plus conduire à confiner tous ses camarades. « Lorsqu’un enfant est positif (…), il doit être isolé sept jours chez lui, mais les autres enfants de sa classe pourront normalement continuer à se rendre à l’école », a insisté le ministre de la Santé. « Les enfants doivent aller à l’école et il n’y a pas lieu de renvoyer les enfants chez eux, voire de fermer des établissements entiers à la première alerte » a-t-il poursuivi. Il rejoint en cela l’avis de la Société française de pédiatrie (SFP) pour qui « les bénéfices éducatifs et sociaux apportées par l’école sont très supérieurs aux risques d’une éventuelle contamination par SARS-CoV2 de l’enfant en milieu scolaire. »