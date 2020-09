Accueil

Reconduction du plan Logement d'abord – le « oui, mais » des associations

Reconduction du plan Logement d’abord – le « oui, mais » des associations

Publié le 18/09/2020

A l’occasion du troisième anniversaire du plan quinquennal « Logement d’abord », la ministre déléguée au Logement, Emmanuelle Wargon, annonçait, le 10 septembre, son renforcement financier et humain, et son élargissement à de nouveaux territoires. Une enveloppe budgétaire de 34 millions d’euros par an pendant deux ans est prévue. Globalement satisfaites de ces annonces, les associations regrettent que les moyens ne soient toujours pas à la hauteur de l’enjeu – sortir les sans abris de la rue et leur proposer un logement décent.

