Maintien de l’ordre : ce qu’il faut retenir de la nouvelle doctrine

Sécurité

Publié le 18/09/2020 • Par Hervé Jouanneau • dans : France, Veille documentaire prévention-sécurité

Comme il s'y était engagé à la suite des multiples polémiques qui avaient entouré les manifestations des gilets jaunes, le gouvernement a diffusé le 17 septembre un nouveau "schéma national du maintien de l'ordre". Explications.

« Une doctrine plus protectrice pour les manifestants et plus ferme avec les auteurs de violences ». Telle est en substance l’ambition assignée par le ministère de l’Intérieur au nouveau « schéma national du maintien de l’ordre » publié le 17 septembre.

Une nouvelle doctrine qui fait suite aux polémiques à répétition qui ont entouré la gestion de nombreuses manifestations, comme celles des gilets jaunes, par les forces de l’ordre.

Parmi les mesures : des unités plus mobiles, des sommations modernisées, des nouvelles grenades ou encore un meilleur encadrement de l’utilisation des lanceurs de balle de défense (LBD…)

Si le maintien de l’ordre est exclu du périmètre d’action des policiers municipaux, ils apprendront néanmoins sur ce sujet du LBD 40, non utilisé par les policiers municipaux, que les tireurs devront dorénavant être assistés d’un « superviseur », qui intervient « hors légitime défense », chargé notamment d’« évaluer la situation d’ensemble et les mouvements des manifestants ».