Les organismes HLM se donnent les moyens de prévenir les impayés

Logement

Publié le 23/09/2020 • Par Clémence Villedieu • dans : France

Flickr cc by TaxRebate.org.uk

Depuis le début de la pandémie, les organismes HLM ont géré les difficultés de paiement de loyer de leurs locataires. Une façon d’agir qui pourrait participer à un assouplissement des dispositifs d’accompagnement social existants.

Avec la mise en place de cellules téléphoniques, les bailleurs, confrontés à des situations très diverses, se sont attelés depuis mars à la recherche de réponses adaptées à chaque famille en difficulté de paiement. N’ayant pas encore de visibilité suffisante sur les impayés de loyers (trois mois de non-paiements), les organismes HLM restent mobilisés car la crise annoncée pourrait débuter en septembre. Depuis des années, les bailleurs sociaux ont investi la gestion sociale pour pouvoir anticiper ces problèmes et réagir en cas d’impayés. Ainsi, Pas-de-Calais Habitat (40 526 logements sur 214 communes) a implanté sur les territoires vingt-cinq conseillers sociaux et gestionnaires du contentieux. S’y ajoutent un centre d’appel et, au siège, une équipe dédiée.

En 2016, l’OPH Plaine ...