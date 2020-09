Coronavirus : une adaptation nécessaire des fonds de solidarité pour le logement

Logement

Publié le 28/09/2020 • Par Rouja Lazarova • dans : France, Innovations et Territoires

Alors que la crise sanitaire mute en crise sociale, menaçant le maintien de certains ménages dans leur logement, les fonds de solidarité pour le logement, gérés par les départements et les métropoles, tentent de répondre aux besoins.

«Le fonds de solidarité pour le logement , c’est une grosse machine », résume Chrystelle Déat, responsable de service « logement » à la maison de l’habitat et du cadre de vie du département du Puy-de-Dôme. Les 120 FSL existants au niveau national constituent un énorme paquebot, dont le pilotage exige de multiples coopérations et se caractérise par une lourdeur peu adaptée à l’urgence. Cependant, c’est vers eux que se sont tournés les pouvoirs publics dès les premières heures du confinement et les alertes des bailleurs sociaux sur le risque d’explosion d’impayés.

Les FSL sont dotés en moyenne de 350 millions d’euros par an. Ce financement est assuré à 77 % par les départements (qui reçoivent en contrepartie une compensation de l’Etat d’environ 94 millions). Le reste des financeurs sont les ...