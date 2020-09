Ces collectivités qui font des communs sans le savoir

Publié le 18/09/2020 • Par Brigitte Menguy Delphine Gerbeau • dans : Dossiers d'actualité, France

Monnaie locale, boîtes à livres partagées, listes citoyennes… Du Pays basque à Strasbourg, nombre d’initiatives existant dans les collectivités se rapprochent de l’esprit de gestion public-communs, sans répondre strictement à sa définition.

La définition admise des communs contient trois éléments : un bien commun, une gouvernance et un corpus de règles. Un tout qui rend le concept parfois complexe à appréhender. « Je trouve que la notion des communs est enfermante. A ­Nantes, on est plus dans le “faire en commun” que “faire des ­communs”, compare ­Sandra ­Rataud, codirectrice du pôle “dialogue citoyen, évaluation et prospective” mutualisé entre la mairie et la métropole . Nous avons des jardins partagés, la plateforme ­Nantes ­Patrimonia et, durant la crise sanitaire, nous avons mis en place une plateforme d’entraide citoyenne. Il y a un fil à tirer de ces initiatives. Mais sont-elles des communs ? »

­Xavier ­Perrin, directeur du projet « communs » à la ville de ­Grenoble prévient : « Attention à ne pas avancer avec pour ...

