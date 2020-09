Accueil

[Entretien] Pauvreté

« Les politiques publiques ont abandonné la lutte contre les inégalités »

Publié le 25/09/2020 • Par Catherine Maisonneuve • dans : France

« Le pognon de dingue » d’Emmanuel Macron ouvre « La Cause des pauvres en France » de Frédéric Viguier. Point d’orgue d’une stigmatisation amorcée au milieu des années 80, le livre montre le « vent mauvais » qui a fait passer la lutte contre la pauvreté d’un idéal d’insertion à l’injonction de traverser la rue pour trouver un emploi. L’auteur, sociologue et enseignant à l’Institut des études françaises à l’université de New York, retrace soixante-dix ans d’histoire de la lutte contre la pauvreté dans ses dimensions politique, institutionnelle et intellectuelle, de la naissance de la Sécurité sociale à la création du RSA.

