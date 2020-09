« Les agents craignent un retour à la normale »

Interview -Association FP21

Publié le 18/09/2020 • Par Julie Krassovsky • dans : A la Une RH, France, Toute l'actu RH

L'association FP21 a sondé une centaine d'agents sur leur ressenti post-confinement. Julie Meyniel, sa vice-présidente, livre les principaux constats de cette étude.

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

Que cherchiez-vous à évaluer dans cette enquête ?

Le prisme initial de l’enquête est d’évaluer le ressenti des agents, poser une question qui l’est rarement : comment vous sentez-vous ? Nous voulions également recueillir des témoignages sur la façon dont chacun avait trouvé des marges de manœuvre individuelle pour surmonter cette période de confinement et leur attente pour l’avenir. Il s’agit non pas d’être exhaustif, une centaine de sondés (FPE, FPT et FPH) ont répondu, mais de prendre le ...