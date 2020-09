Affronter la deuxième vague : l’indispensable retour d’expérience

Covid-19

17/09/2020

Le Marathon de Montpellier, la Foire de Marseille, la Fiac à Paris : les décisions d’annulations s’enchaînent, la deuxième vague pointe. De nombreuses collectivités, l’anticipant, se sont lancées dans un retour d’expérience des points forts et des points faibles, de leur gestion de la crise. Objectifs : éviter de reproduire les mêmes erreurs mais surtout pour capitaliser les nombreuses innovations qui ont vu le jour ces derniers mois.

Éventuelle la deuxième vague ? Le bilan des dernières données épidémiologiques de surveillance du Covid-19, dressé par Santé Publique France, suggèrent qu’elle n’a plus rien d’hypothétique : augmentation de la circulation du SARS-COV-2, progression des contaminations dans toutes les tranches d’âge, hausse des hospitalisations et du taux de séropositivité au test. « Cela va devenir plus dur en octobre, novembre, on va avoir une mortalité plus élevée, a prévenu le docteur Hans Kluge, directeur de l’Organisation mondiale de la santé Europe, le 14 septembre dernier.

De nombreuses collectivités sentant poindre la menace se sont lancé dans une démarche de retours d’expériences (Retex) afin d’identifier les points forts et les points faibles, de leur gestion de crise. « À la rentrée, notre DGS a fait appel à un cabinet conseil en management des collectivités afin de mettre en place des ateliers destinés à identifier tous les enseignements à tirer des différentes étapes de la crise », expose Dominique Bion, directeur Prévention tranquillité publique de la ville de Chambéry (60 000 hab).

Temps court

La ville de Villeurbanne (150 000 hab, Rhône) a choisi d’alimenter ce ...