Difficile de mesurer précisément la fréquentation des espaces naturels par le public. En avril 2019, la Métropole de Rouen Normandie et l'ONF ont installé un « éco-compteur », qui leur fournit les chiffres exacts du nombre de visiteurs d'un circuit aménagé en forêt Verte, au nord de Rouen.

Dans la forêt, difficile de compter les promeneurs : pas de billetterie, plusieurs points d’entrée et différentes zones de parking… Alors pour une collectivité telle que la Métropole de Rouen Normandie (MRN, Seine-Maritime), qui s’engage depuis plus de dix ans auprès de l’Office national des forêts (ONF) pour améliorer l’accueil du public dans les forêts publiques de son territoire, les données sur l’utilisation des aménagements réalisés manquaient (1). « L’éco-compteur répondait à notre besoin d’objectiver la fréquentation, d’avoir les chiffres réels et non plus estimés. C’est ...