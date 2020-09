Le béton de chanvre prend de la hauteur 

Une opération de quinze logements sociaux à Boulogne-Billancourt expérimente pour la première fois en France et en Europe l’usage de béton de chanvre sur 25 mètres de hauteur de façade.

Le béton de chanvre serait-il l’avenir de la construction ? S’il est prématuré d’avancer cette hypothèse, il est en revanche acquis que cette solution gagne du terrain parmi les éco-matériaux et sous l’impulsion de certains bailleurs sociaux. Autorisée sur les constructions en R+2, la législation devrait évoluer d’ici quelques mois pour permettre son emploi sur les structures de bâtisses plus élevées. En attendant, les constructeurs et architectes trouvent des alternatives pour élargir son application comme dans cette opération francilienne de Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), portée par l’agence North by Northwest Architectes sous maîtrise ...